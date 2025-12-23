A la lueur des lanternes, Route du Lac Lamoura

A la lueur des lanternes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-05 18:00:00

fin : 2026-01-19 20:00:00

2026-01-05 2026-01-12 2026-01-19 2026-01-26 2026-02-02

Prévoir lampe de poche ou frontale.

Tour du lac 1,6 km.

Une petite balade nocturne à la lueur des lumières. Annulé en cas de météo défavorable. .

Route du Lac Lac de Lamoura Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté

