A la lueur des lanternes, Route du Lac Lamoura
A la lueur des lanternes, Route du Lac Lamoura lundi 5 janvier 2026.
A la lueur des lanternes
Route du Lac Lac de Lamoura Lamoura Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-05 18:00:00
fin : 2026-01-19 20:00:00
Date(s) :
2026-01-05 2026-01-12 2026-01-19 2026-01-26 2026-02-02
Prévoir lampe de poche ou frontale.
Tour du lac 1,6 km.
Une petite balade nocturne à la lueur des lumières. Annulé en cas de météo défavorable. .
Route du Lac Lac de Lamoura Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : A la lueur des lanternes
