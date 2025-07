À la maison de la Suède un programme riche et varié Cepoy

À la maison de la Suède un programme riche et varié Cepoy samedi 26 juillet 2025.

À la maison de la Suède un programme riche et varié

Avenue du Château Cepoy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 14:30:00

fin : 2025-08-03 17:30:00

Date(s) :

2025-07-26 2025-07-27 2025-08-03 2025-08-09 2025-08-17 2025-08-23

À la maison de la Suède un programme riche et varié

Sans quitter l’agglomération, cet été, on peut s’offrir un saut de puce en Scandinavie grâce au comité de jumelage de Cepoy. À l’intérieur sont à voir de nombreuses expositions retraçant l’histoire de la Suède, celle de Raoul Nordling, consul suédois à Paris durant la Seconde Guerre mondiale ( et citoyen cepoyen) et celle du jumelage de Cepoy avec Dals Ed. .

Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 71 53 29 79

English :

A rich and varied program at the House of Sweden

German :

Im Schwedenhaus: ein reichhaltiges Programm

Italiano :

Un programma ricco e variegato alla Casa di Svezia

Espanol :

Un programa rico y variado en la Casa de Suecia

L’événement À la maison de la Suède un programme riche et varié Cepoy a été mis à jour le 2025-07-20 par OT MONTARGIS