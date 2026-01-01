À la manière d’Antoine Guilloppé Médiathèque du Phénix Metz

À la manière d’Antoine Guilloppé

Médiathèque du Phénix 10 rue du Bon Pasteur Metz

Samedi 2026-01-24 17:00:00

2026-01-24 19:00:00

2026-01-24

Après la lecture de ses albums à l’aide d’une crankie box, participez à un atelier autour du papier découpé et créez votre paysage urbain à la manière du dessinateur Antoine Guilloppé.

Dans le cadre des Nuits de la lecture dans les médiathèques de MetzEnfants

Médiathèque du Phénix 10 rue du Bon Pasteur Metz 57070 Moselle Grand Est

After reading his albums with the help of a crankie box, take part in a paper-cut workshop and create your own urban landscape in the style of cartoonist Antoine Guilloppé.

As part of the Nuits de la lecture program in Metz media libraries

