À la manière d’Antoine Guilloppé Médiathèque du Phénix Metz
À la manière d’Antoine Guilloppé Médiathèque du Phénix Metz samedi 24 janvier 2026.
À la manière d’Antoine Guilloppé
Médiathèque du Phénix 10 rue du Bon Pasteur Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-24 17:00:00
fin : 2026-01-24 19:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Après la lecture de ses albums à l’aide d’une crankie box, participez à un atelier autour du papier découpé et créez votre paysage urbain à la manière du dessinateur Antoine Guilloppé.
Dans le cadre des Nuits de la lecture dans les médiathèques de MetzEnfants
0 .
Médiathèque du Phénix 10 rue du Bon Pasteur Metz 57070 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After reading his albums with the help of a crankie box, take part in a paper-cut workshop and create your own urban landscape in the style of cartoonist Antoine Guilloppé.
As part of the Nuits de la lecture program in Metz media libraries
L’événement À la manière d’Antoine Guilloppé Metz a été mis à jour le 2026-01-12 par AGENCE INSPIRE METZ