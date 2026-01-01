A la manière de… Degas Gamaches
A la manière de… Degas Gamaches mercredi 14 janvier 2026.
A la manière de… Degas
1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme
Venez réaliser une œuvre en vous inspirant de celle d’un artiste Edgar Degas.
(Durée 1h) dès 5 ans
Venez réaliser une œuvre en vous inspirant de celle d’un artiste Edgar Degas.
(Durée 1h) dès 5 ans .
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr
English :
Free Registration required
Come and create a work inspired by an artist: Edgar Degas.
(Duration: 1h) from 5 years
