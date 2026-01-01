A la manière de… Degas Gamaches

A la manière de… Degas

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

2026-01-14 15:00:00

2026-01-14 16:00:00

2026-01-14

Venez réaliser une œuvre en vous inspirant de celle d’un artiste Edgar Degas.

(Durée 1h) dès 5 ans

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr

English :

Free Registration required

Come and create a work inspired by an artist: Edgar Degas.

(Duration: 1h) from 5 years

