A la manière de… Georges SEURAT

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 10:30:00

fin : 2025-12-10 11:30:00

Date(s) :

2025-12-10

Gratuit Sur inscription

Viens créer en vous inspirant d’une œuvre d’art.

(Durée 1h) dès 5 ans

Gratuit Sur inscription

Viens créer en vous inspirant d’une œuvre d’art.

(Durée 1h) dès 5 ans .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr

English :

Free Registration required

Come and be inspired by a work of art.

(Duration: 1h) from 5 years

L’événement A la manière de… Georges SEURAT Gamaches a été mis à jour le 2025-12-04 par DESTINATION LE TREPORT MERS