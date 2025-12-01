A la manière de… Georges SEURAT Gamaches
A la manière de… Georges SEURAT Gamaches mercredi 10 décembre 2025.
A la manière de… Georges SEURAT
1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme
Gratuit
Début : 2025-12-10 10:30:00
fin : 2025-12-10 11:30:00
2025-12-10
Gratuit Sur inscription
Viens créer en vous inspirant d’une œuvre d’art.
(Durée 1h) dès 5 ans
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr
English :
Free Registration required
Come and be inspired by a work of art.
(Duration: 1h) from 5 years
