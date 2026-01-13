A la manière de … Hervé Tullet Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
A la manière de … Hervé Tullet Médiathèque de l’Orangerie Jarnac mercredi 11 février 2026.
A la manière de … Hervé Tullet
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 16:00:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Pars à la rencontre de l’univers explosif et coloré d’Hervé Tullet et réalise une œuvre à sa manière ! Lectures et atelier gratuits
Mercredi 11 février à 16h. A partir de 5 ans. Sur inscription
.
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : In the manner of … Hervé Tullet
Discover the explosive, colorful world of Hervé Tullet and create your own work of art! Free readings and workshop
Wednesday, February 11 at 4pm. Ages 5 and up. Registration required.
L’événement A la manière de … Hervé Tullet Jarnac a été mis à jour le 2026-01-13 par Destination Cognac