A la manière de … Hervé Tullet Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

A la manière de … Hervé Tullet

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Pars à la rencontre de l’univers explosif et coloré d’Hervé Tullet et réalise une œuvre à sa manière ! Lectures et atelier gratuits



Mercredi 11 février à 16h. A partir de 5 ans. Sur inscription

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

English : In the manner of … Hervé Tullet

Discover the explosive, colorful world of Hervé Tullet and create your own work of art! Free readings and workshop



Wednesday, February 11 at 4pm. Ages 5 and up. Registration required.

