A la manière de kintsugi Gamaches
A la manière de kintsugi Gamaches mercredi 12 novembre 2025.
A la manière de kintsugi
1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 15:00:00
fin : 2025-11-12 16:00:00
Date(s) :
2025-11-12
Gratuit Sur inscription
Viens créer en t’inspirant de la technique le kintsugi
(Durée 1h) dès 5 ans
Gratuit Sur inscription
Viens créer en t’inspirant de la technique le kintsugi
(Durée 1h) dès 5 ans .
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr
English :
Free Registration required
Come and be inspired by the kintsugi technique
(duration: 1h) from 5 years old
German :
Kostenlos Mit Anmeldung
Komm und kreiere, inspiriert von der Technik: Kintsugi
(Dauer: 1 Std.) ab 5 Jahren
Italiano :
Gratuito Registrazione obbligatoria
Vieni a creare con l’ispirazione della tecnica kintsugi
(Durata: 1 ora) da 5 anni
Espanol :
Gratuito Inscripción obligatoria
Ven a crear inspirándote en la técnica kintsugi
(Duración: 1 hora) a partir de 5 años
L’événement A la manière de kintsugi Gamaches a été mis à jour le 2025-10-31 par DESTINATION LE TREPORT MERS