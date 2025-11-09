A la manière de Louis Français Remiremont
Remiremont
Dimanche 2025-11-09 14:30:00
2025-11-09 15:30:00
2025-11-09
Mettez-vous dans la peau du peintre Louis Français ! Après une courte visite de l’exposition temporaire c’est à vous de jouer, dessinez votre propre paysage et découvrez la technique de la mise au carreau. Sur réservation.Tout public
1 Rue Paul-Doumer Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 59 13 musees@remiremont.fr
English :
Put yourself in the shoes of painter Louis Français! After a short visit to the temporary exhibition, it’s up to you to draw your own landscape and discover the technique of mise au carreau . Reservations required.
German :
Versetzen Sie sich in die Rolle des Malers Louis Français! Nach einem kurzen Besuch der Sonderausstellung c’est à vous de jouer zeichnen Sie Ihre eigene Landschaft und lernen die Technik des Karierens kennen. Nach vorheriger Anmeldung.
Italiano :
Mettetevi nei panni del pittore Louis Français! Dopo una breve visita alla mostra temporanea, tocca a voi disegnare il vostro paesaggio e scoprire la tecnica della mise au carreau . Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
¡Póngase en la piel del pintor Louis Français! Tras una breve visita a la exposición temporal, le toca a usted dibujar su propio paisaje y descubrir la técnica de la mise au carreau . Reserva previa.
