A la manière de Louis Français Remiremont

A la manière de Louis Français

1 Rue Paul-Doumer Remiremont Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 14:30:00

fin : 2025-11-09 15:30:00

2025-11-09

Mettez-vous dans la peau du peintre Louis Français ! Après une courte visite de l’exposition temporaire c’est à vous de jouer, dessinez votre propre paysage et découvrez la technique de la mise au carreau. Sur réservation.Tout public

1 Rue Paul-Doumer Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 59 13 musees@remiremont.fr

English :

Put yourself in the shoes of painter Louis Français! After a short visit to the temporary exhibition, it’s up to you to draw your own landscape and discover the technique of mise au carreau . Reservations required.

German :

Versetzen Sie sich in die Rolle des Malers Louis Français! Nach einem kurzen Besuch der Sonderausstellung c’est à vous de jouer zeichnen Sie Ihre eigene Landschaft und lernen die Technik des Karierens kennen. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Mettetevi nei panni del pittore Louis Français! Dopo una breve visita alla mostra temporanea, tocca a voi disegnare il vostro paesaggio e scoprire la tecnica della mise au carreau . Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

¡Póngase en la piel del pintor Louis Français! Tras una breve visita a la exposición temporal, le toca a usted dibujar su propio paisaje y descubrir la técnica de la mise au carreau . Reserva previa.

