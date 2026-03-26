A la manière de… Marc Chagall

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Venez réaliser une oeuvre en vous inspirant de celle d’un artiste.

Ce mois-ci, le plafond de l’opéra Garnier peint par Marc Chagall.

Durée 1h | Dès 5 ans | Sur inscription.

Venez réaliser une oeuvre en vous inspirant de celle d’un artiste.

Ce mois-ci, le plafond de l’opéra Garnier peint par Marc Chagall.

Durée 1h | Dès 5 ans | Sur inscription. .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr

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English :

Come and create a work of art inspired by an artist.

This month, the ceiling of the Garnier Opera by Marc Chagall.

Duration 1h | From 5 years old | Registration required.

L’événement A la manière de… Marc Chagall Gamaches a été mis à jour le 2026-03-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS