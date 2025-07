A la manière de Mathurin Méheut Place Jean Fournier Plougastel-Daoulas

A la manière de Mathurin Méheut Place Jean Fournier Plougastel-Daoulas jeudi 24 juillet 2025.

A la manière de Mathurin Méheut

Place Jean Fournier Espace Frézier Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 10:30:00

fin : 2025-08-07 11:45:00

Date(s) :

2025-07-24 2025-08-07 2025-08-21

Plongez dans l’univers coloré et fascinant du peintre et illustrateur breton, passionné par la nature et les scènes de vie quotidienne !

Au programme :

Découverte de l’artiste son parcours, ses inspirations, son lien avec Plougastel

Initiation à l’aquarelle “à la manière de Mathurin Méheut” expérimentez le style de l’artiste en réalisant votre propre aquarelle !

Informations pratiques

Réservation obligatoire auprès du musée, par mail ou téléphone. Règlement sur place, par chèque ou espèces.

Dès 5 ans.

Durée 1h.

Rendez-vous dans l’espace Frézier (Place Amédée Frézier 29470 Plougastel-Daoulas) situé au cœur du bourg de Plougastel ! .

Place Jean Fournier Espace Frézier Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement A la manière de Mathurin Méheut Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2025-05-29 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole