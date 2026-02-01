A la manière de… Niki de Saint-Phalle Gamaches
A la manière de… Niki de Saint-Phalle Gamaches mercredi 11 février 2026.
A la manière de… Niki de Saint-Phalle
1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme
Gratuit
Gratuit Sur inscription
Venez réaliser une œuvre en vous inspirant de l’oeuvre Ganesh II
(Durée 1h) dès 5 ans
Venez réaliser une œuvre en vous inspirant de l’oeuvre Ganesh II
(Durée 1h) dès 5 ans .
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr
English :
Free Registration required
Come and create a work inspired by Ganesh II
(duration: 1h) from 5 years old
