Informations pratiques

Ayguesvives

A LA MEDIATHEQUE D’AYGUESVIVES

Médiathèque Ayguesvives Ayguesvives Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24

Expositions et rencontre

**EXPOSITIONS**

Itinéraire du Canal du Midi et Pierre-Paul Riquet un homme de génie Du 1er au 24 juillet

Le canal du Midi fête cette année le 30e anniversaire de son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco

**RENCONTRE**

**30 ans du FESTIVAL CONVIVENCIA**

Mardi 7 juillet de 14h30 à 15h30

Rencontrez le groupe The Zawose Queens au cœur des racines du peuple Gogo (Tanzanie)

Sur inscription .

Médiathèque Ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 22 43 bibliotheque@ayguesvives.fr

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English :

Exhibitions and Meet-and-Greets

L’événement A LA MEDIATHEQUE D’AYGUESVIVES Ayguesvives a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE