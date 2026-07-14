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A LA MEDIATHEQUE D’AYGUESVIVES Ayguesvives

mardi 14 juillet 2026 · Ayguesvives

A LA MEDIATHEQUE D’AYGUESVIVES Ayguesvives

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Médiathèque Ayguesvives
Ville
31450 Ayguesvives
Département
Haute-Garonne
Tarif

Ayguesvives

A LA MEDIATHEQUE D’AYGUESVIVES

Médiathèque Ayguesvives Ayguesvives Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24

Expositions et rencontre
**EXPOSITIONS**
Itinéraire du Canal du Midi et Pierre-Paul Riquet un homme de génie Du 1er au 24 juillet
Le canal du Midi fête cette année le 30e anniversaire de son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco

**RENCONTRE**
**30 ans du FESTIVAL CONVIVENCIA**
Mardi 7 juillet de 14h30 à 15h30
Rencontrez le groupe The Zawose Queens au cœur des racines du peuple Gogo (Tanzanie)
Sur inscription   .

Médiathèque Ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 22 43  bibliotheque@ayguesvives.fr

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English :

Exhibitions and Meet-and-Greets

L’événement A LA MEDIATHEQUE D’AYGUESVIVES Ayguesvives a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE