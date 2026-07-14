A LA MEDIATHEQUE D’AYGUESVIVES Ayguesvives
mardi 14 juillet 2026 · Ayguesvives
Informations pratiques
Ayguesvives
A LA MEDIATHEQUE D’AYGUESVIVES
Médiathèque Ayguesvives Ayguesvives Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-21 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24
Expositions et rencontre
**EXPOSITIONS**
Itinéraire du Canal du Midi et Pierre-Paul Riquet un homme de génie Du 1er au 24 juillet
Le canal du Midi fête cette année le 30e anniversaire de son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco
**RENCONTRE**
**30 ans du FESTIVAL CONVIVENCIA**
Mardi 7 juillet de 14h30 à 15h30
Rencontrez le groupe The Zawose Queens au cœur des racines du peuple Gogo (Tanzanie)
Sur inscription .
Médiathèque Ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 22 43 bibliotheque@ayguesvives.fr
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English :
Exhibitions and Meet-and-Greets
L’événement A LA MEDIATHEQUE D’AYGUESVIVES Ayguesvives a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE