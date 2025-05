A la mémoire de Bécaud – Les Défensions Aubagne, 31 mai 2025 15:00, Aubagne.

Bouches-du-Rhône

A la mémoire de Bécaud Samedi 31 mai 2025 de 15h à 19h.

Lecture-spectacle. Les Défensions 140 allée robert Govi Aubagne Bouches-du-Rhône

Hommage en textes et chansons à Bécaud et aux poètes morts de l’association. Remise de prix du concours de poésie MémoiresAdultes

Ouverture musicale et lecture spectacle. Remise des prix avec lecture des poèmes gagnants suivi du verre de l’amitié en musique. .

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 31 26 provence.poesie@yahoo.com

English :

Tribute in text and song to Bécaud and the association’s dead poets. Poetry contest prize-giving: Mémoires

German :

Hommage in Texten und Liedern an Bécaud und die toten Dichter des Vereins. Preisverleihung des Gedichtwettbewerbs: Erinnerungen

Italiano :

Un omaggio in parole e canzoni a Bécaud e ai poeti defunti dell’associazione. Premiazione del concorso di poesia: Mémoires

Espanol :

Un homenaje en palabras y canciones a Bécaud y a los poetas muertos de la asociación. Entrega de premios del concurso de poesía: Mémoires

