À LA MÉMOIRE D’UN GRAND ARTISTE AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

À LA MÉMOIRE D’UN GRAND ARTISTE

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 19 – 19 – EUR

Début : 2026-01-19 20:00:00

2026-01-19

Les deux trios au programme ont été composés à quelques années d’intervalle, autour de 1880, mais ils nous plongent dans deux mondes très différents.

Le jeune Debussy cherche déjà à s’éloigner du romantisme chargé en émotions. Tchaïkovski, lui, reste dans un style romantique fort et expressif.

La musique de Debussy est plus légère, plus claire, pleine de finesse ouvrant la voie à ce qu’on appellera plus tard la musique impressionniste.

Le trio de Tchaïkovski, dédié à un ami disparu, est une œuvre intense, pleine de nostalgie et de passion.

Deux compositeurs, deux sensibilités, deux styles laissons-nous porter par ce voyage entre l’élégance française et la fougue russe. 19 .

The two trios on this program were composed a few years apart, around 1880, but they plunge us into two very different worlds.

The young Debussy was already seeking to move away from emotionally-charged Romanticism. Tchaikovsky, on the other hand, remains in a strong, expressive Romantic style.

Die beiden Trios auf dem Programm wurden im Abstand von einigen Jahren, um 1880, komponiert, doch sie lassen uns in zwei sehr unterschiedliche Welten eintauchen.

Der junge Debussy versuchte bereits, sich von der emotionsgeladenen Romantik zu entfernen. Tschaikowsky hingegen blieb bei einem starken und ausdrucksstarken romantischen Stil.

I due trii in programma sono stati composti a pochi anni di distanza l’uno dall’altro, intorno al 1880, ma ci immergono in due mondi molto diversi.

Il giovane Debussy stava già cercando di allontanarsi dal romanticismo emotivo. Čajkovskij, invece, rimane in uno stile romantico forte ed espressivo.

Los dos tríos del programa fueron compuestos con pocos años de diferencia, hacia 1880, pero nos sumergen en dos mundos muy distintos.

El joven Debussy ya intentaba alejarse del Romanticismo cargado de emociones. Chaikovski, en cambio, se mantiene en un romanticismo fuerte y expresivo.

