À la mode # 2 Saint-Yrieix-la-Perche
samedi 10 octobre 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
À la mode # 2
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 18:30:00
fin : 2026-10-10 19:30:00
Date(s) :
2026-10-10
De la Renaissance au 18ème siècle, découvrez à travers le chapitre 2 du plus « tendance » des cycles de conférence, l’évolution de la garde-robe. Avant que la Mode ne se mette définitivement en place, la vêture joue un rôle symbolique central et très codifié. Amidonnez-vos fraises et préparez vos corsets ! .
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 musee@saint-yrieix.fr
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English : À la mode # 2
L’événement À la mode # 2 Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin
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