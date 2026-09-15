Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

À la mode # 2

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 18:30:00

fin : 2026-10-10 19:30:00

Date(s) :

2026-10-10

De la Renaissance au 18ème siècle, découvrez à travers le chapitre 2 du plus « tendance » des cycles de conférence, l’évolution de la garde-robe. Avant que la Mode ne se mette définitivement en place, la vêture joue un rôle symbolique central et très codifié. Amidonnez-vos fraises et préparez vos corsets ! .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 musee@saint-yrieix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : À la mode # 2

L’événement À la mode # 2 Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin