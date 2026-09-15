À la mode #3 Saint-Yrieix-la-Perche
mardi 17 novembre 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
À la mode #3
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 18:30:00
fin : 2026-11-17 19:30:00
Date(s) :
2026-11-17
Avec le 18ème siècle, la mode telle que nous la connaissons aujourd’hui fait la pluie et le beau temps dans toute l’Europe. Avec l’industrialisation de la production, le 19ème siècle symbolise non seulement l’apogée de la sophistication mais aussi la persistance de la tyrannie du paraître. .
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 musee@saint-yrieix.fr
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English : À la mode #3
L’événement À la mode #3 Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin
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