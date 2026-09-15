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À la mode #3 Saint-Yrieix-la-Perche

mardi 17 novembre 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche

À la mode #3 Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
12 Place Attane
Ville
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Département
Haute-Vienne
Tarif
5 5 5 Tarif de base - plein tarif

Saint-Yrieix-la-Perche

À la mode #3

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 18:30:00
fin : 2026-11-17 19:30:00

Date(s) :
2026-11-17

Avec le 18ème siècle, la mode telle que nous la connaissons aujourd’hui fait la pluie et le beau temps dans toute l’Europe. Avec l’industrialisation de la production, le 19ème siècle symbolise non seulement l’apogée de la sophistication mais aussi la persistance de la tyrannie du paraître.   .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25  musee@saint-yrieix.fr

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English : À la mode #3

L’événement À la mode #3 Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin

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