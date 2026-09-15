Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

À la mode #3

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 18:30:00

fin : 2026-11-17 19:30:00

Date(s) :

2026-11-17

Avec le 18ème siècle, la mode telle que nous la connaissons aujourd’hui fait la pluie et le beau temps dans toute l’Europe. Avec l’industrialisation de la production, le 19ème siècle symbolise non seulement l’apogée de la sophistication mais aussi la persistance de la tyrannie du paraître. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 musee@saint-yrieix.fr

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English : À la mode #3

L’événement À la mode #3 Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin