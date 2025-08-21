« A la mode du bocage » > Atelier 6-12 ans Saint-Lô

Boulevard de la Commune Saint-Lô Manche

Début : 2025-08-21 15:00:00

Après une découverte de l’histoire de la mode normande, les apprentis stylistes élaboreront une planche tendance pour créer une collection de modèles uniques.

Rendez-vous au musée du bocage normand de Saint-Lô ! .

