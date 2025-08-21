« A la mode du bocage » > Atelier 6-12 ans Saint-Lô
Boulevard de la Commune Saint-Lô Manche
Début : 2025-08-21 15:00:00
2025-08-21
Après une découverte de l’histoire de la mode normande, les apprentis stylistes élaboreront une planche tendance pour créer une collection de modèles uniques.
Rendez-vous au musée du bocage normand de Saint-Lô ! .
Boulevard de la Commune Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
English : « A la mode du bocage » > Atelier 6-12 ans
