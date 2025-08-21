Atelier 6-12ans 5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche débute le Début : 2025-08-21 15:00:00 2025-08-21 15:00:00 .Après une découverte de l'histoire de la mode normande, les apprentis stylistes élaboreront une planche tendance pour créer une collection de modèles uniques. Après une découverte de l'histoire de la mode normande, les apprentis stylistes élaboreront une planche tendance pour créer une collection de modèles uniques."> Atelier 6-12ans 5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche débute le Début : 2025-08-21 15:00:00 2025-08-21 15:00:00 .Après une découverte de l'histoire de la mode normande, les apprentis stylistes élaboreront une planche tendance pour créer une collection de modèles uniques. Après une découverte de l'histoire de la mode normande, les apprentis stylistes élaboreront une planche tendance pour créer une collection de modèles uniques.">

« A la mode du bocage » > Atelier 6-12 ans Saint-Lô

« A la mode du bocage » > Atelier 6-12 ans Saint-Lô jeudi 21 août 2025.

« A la mode du bocage » > Atelier 6-12 ans

Boulevard de la Commune Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-21 15:00:00
fin : 2025-08-21

Date(s) :
2025-08-21

Après une découverte de l’histoire de la mode normande, les apprentis stylistes élaboreront une planche tendance pour créer une collection de modèles uniques.

Rendez-vous au musée du bocage normand de Saint-Lô !   .

Boulevard de la Commune Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 

English : « A la mode du bocage » > Atelier 6-12 ans

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement « A la mode du bocage » > Atelier 6-12 ans Saint-Lô a été mis à jour le 2025-08-07 par OT Saint-Lô