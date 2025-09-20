À la mode du roi René ! Château de Tarascon Tarascon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Plongez au temps des grandes fêtes médiévales, à vous de revêtir coiffe et accessoires et d’immortaliser votre visite.

Château de Tarascon Boulevard du roi René, 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 91 01 93 http://chateau.tarascon.fr Le Château de Tarascon a été édifié par les comtes de Provence, ducs d’Anjou au XVe siècle. Ce monument d’exception est une des forteresses les mieux conservées de la région et déploie son architecture entre Moyen Âge Renaissance en bord de Rhône. Il accueille tout au long de l’année des expositions et propose des animations pour tous les publics. Parking voiture à proximité

