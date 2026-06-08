À la nuit tombée · Chapitre 2 Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou
À la nuit tombée · Chapitre 2 Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou vendredi 17 juillet 2026.
Longuenée-en-Anjou
À la nuit tombée · Chapitre 2
Château du Plessis-Macé 2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 22:00:00
fin : 2026-08-20 23:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Cet été sonnera le grand retour du spectacle nocturne du château du Plessis-Macé, et cette année place à une histoire inédite ! .
Château du Plessis-Macé 2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93 billetterie@anjou-theatre.fr
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L’événement À la nuit tombée · Chapitre 2 Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers
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