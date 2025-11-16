« A LA PAGE, UNE ÉPOPÉE LIBRESQUE » CIE ROUGE VIRGULE Lherm

« A LA PAGE, UNE ÉPOPÉE LIBRESQUE » CIE ROUGE VIRGULE

SALLE DES FETES DE LHERM Lherm Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-11-16 16:30:00

fin : 2025-11-16 17:30:00

Spectacle proposé en Partenariat avec la MJC de Lherm

Théâtre d’Objets

Tout public dès 1 an 30 mn

Déclaration d’amour gourmande aux livres et aux albums

Et si vous embarquiez à bord d’une pile de livres qui prennent vie, se transforment et s’envolent ?

Deux personnages intrépides vous invitent à la redécouverte des … LIVRES ! Oui ! Ces objets étonnants, bizarres, mystérieux, singuliers qui proposent à nos exploratrices un terrain de jeu jubilatoire.

Sur le fil de leur marabout-bout de ficelle elles construisent des situations drôles ou tendres qui font la part belle à l’imaginaire, à l’humour et à la poésie.

Une épopée fantasque et libresque !

Création et interprétation Catherine Mouton et Valérie Surdey

Construction Hervé Barret et Charlène Dubreton Création costumes Caroline Delannoy Création sonore François Boutibou Travail du mouvement Fanny Léon Création lumière Flora Cariven Avec le regard complice d’Hélène Sarrazin

Partenaires

Pôle petite enfance, Colomiers Pavillon blanc, Colomiers Conservatoire, Colomiers Espace Job, Toulouse MJC Pont des Demoiselles, Toulouse Ville de Tournefeuille Théâtre Jules Julien, Toulouse Odyssud, Blagnac, scène conventionnée art enfance jeunesse Ville de Gaillac Ville de Castanet-Tolosan Réseau des médiathèques, Toulouse Ville d’Eymet Carré d’Art, Nîmes Ville de Saint Jean Ville de Saint Alban Ateliers du Vivant, Félines Minervois.

Et le soutien financier de

PEDT Ville de Colomiers DREETS Occitanie DRAC Occitanie Fondation Crédit Mutuel pour la lecture Ville d’Eymet Odyssud Blagnac, scène conventionnée art enfance jeunesse Carré d’Art, Nîmes Ville de Toulouse Conseil départemental 31 7 .

SALLE DES FETES DE LHERM Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 6 45 33 20 62 contact@tohubohu-collectif.fr

English :

Theater of Objects

All audiences from 1 year ? 30 min

A gourmet declaration of love for books and albums

What if you boarded a stack of books that come to life, transform and fly away?

Two intrepid characters invite you to rediscover ? BOOKS!

German :

Theater der Objekte

Für alle Altersgruppen ab 1 Jahr ? 30 Min

Gourmet-Liebeserklärung an Bücher und Alben

Wie wäre es, an Bord eines Stapels von Büchern zu gehen, die zum Leben erwachen, sich verwandeln und wegfliegen?

Zwei unerschrockene Figuren laden Sie zur Wiederentdeckung der ? BÜCHER!

Italiano :

Teatro degli oggetti

Tutte le età da 1 ? 30 minuti

Una dichiarazione d’amore gastronomica per libri e album

Perché non salire a bordo di una pila di libri che prendono vita, si trasformano e volano via?

Due intrepidi personaggi vi invitano a riscoprire ? I LIBRI!

Espanol :

Teatro de objetos

Todas las edades de 1 ? 30 minutos

Una gourmet declaración de amor por los libros y los álbumes

¿Por qué no subir a bordo de una pila de libros que cobran vida, se transforman y salen volando?

Dos intrépidos personajes le invitan a redescubrir ? ¡LOS LIBROS!

