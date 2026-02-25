A la pêche ! Médiathèque intercommunale des Combes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

A la pêche !

Médiathèque intercommunale des Combes 1 chemin des Vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 16:30:00

Date(s) :

2026-03-04

Filles ou garçons, curieux ou intimidés, venez partager un après-midi avec nos pêcheurs passionnés pour essayer le simulateur de pêche, apprendre à monter une ligne ou encore s’entraîner au lancer. Gratuit, ouvert à tous à partir de 8 ans.

Avec l’office de tourisme des Combes .

Médiathèque intercommunale des Combes 1 chemin des Vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 07 mediatheque@cc-descombes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A la pêche !

L’événement A la pêche ! Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-02-25 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE