À la pompe à vin Pompe à vin Dunkerque

À la pompe à vin Dimanche 21 septembre, 12h00 Pompe à vin Nord

Début : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Et si la pompe à vin était le plus petit et le plus beau patrimoine architectural du port ? Quelles histoires, quelles mémoires les courbes de ce poste de succion à l’abandon détiennent ? Le bureau des hypothèses, aprés l’avoir activé musicalement lors des voiles de légendes cet été, se penche sur son futur. Passez nous voir pour échanger, découvrir la pompe, son histoire, imaginer des scénarios, ou simplement boire un verre ou un café avec nous. Venez avec votre pic-nic sur le temps de midi ou durant l’après-midi pour des lectures ou du poddingue.

Plus d’informations sur www.bureaudeshypotheses.org

Pompe à vin môle 1 Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Bureau des hypothèses