A la poursuite des fantômes de la Tour Viala-du-Pas-de-Jaux dimanche 19 octobre 2025.
Grande chasse au trésor hantée pendant les vacances de la Toussaint
Viens résoudre les énigmes laissées par les fantômes dans la Tour et trouve le code pour ouvrir le coffre. Il te faudra user de malice pour réussir les défis des esprits du Viala.
3 parcours pour différents âges entre 4 et 12 ans
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 3 .
Viala-du-Pas-de-Jaux 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 91 89 asso.tourduviala@wanadoo.fr
English :
Haunted treasure hunt during the All Saints’ Day vacations
German :
Große Spukschatzsuche während der Allerheiligenferien
Italiano :
Caccia al tesoro stregata durante le vacanze di Ognissanti
Espanol :
Búsqueda del tesoro embrujado durante las fiestas de Todos los Santos
