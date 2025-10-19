A la poursuite des fantômes de la Tour Viala-du-Pas-de-Jaux

Viala-du-Pas-de-Jaux Aveyron

Grande chasse au trésor hantée pendant les vacances de la Toussaint

Viens résoudre les énigmes laissées par les fantômes dans la Tour et trouve le code pour ouvrir le coffre. Il te faudra user de malice pour réussir les défis des esprits du Viala.

3 parcours pour différents âges entre 4 et 12 ans

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 3 .

Viala-du-Pas-de-Jaux 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 91 89 asso.tourduviala@wanadoo.fr

English :

Haunted treasure hunt during the All Saints’ Day vacations

German :

Große Spukschatzsuche während der Allerheiligenferien

Italiano :

Caccia al tesoro stregata durante le vacanze di Ognissanti

Espanol :

Búsqueda del tesoro embrujado durante las fiestas de Todos los Santos

