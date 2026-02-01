À la poursuite du bambou gravé Nouméa
À la poursuite du bambou gravé Nouméa mardi 7 avril 2026.
À la poursuite du bambou gravé
Musée maritime de Nouvelle-Calédonie Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : 700 – 700 – 700 XPF
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-17 11:00:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-14
À la poursuite du bambou gravé Animation de Pâques
Le musée maritime propose une activité ludique et pédagogique pour les enfants de 3 à 12 ans.
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Musée maritime de Nouvelle-Calédonie Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +682 63 443 contact@museemaritime.nc
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English : In pursuit of the engraved bamboo
In pursuit of the engraved bamboo Easter activity The maritime museum offers a fun and educational activity for children aged 3 to 12.
L’événement À la poursuite du bambou gravé Nouméa a été mis à jour le 2026-03-26 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie
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