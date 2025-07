À la racine Bibliothèque Longs-Champs Rennes

À la racine Bibliothèque Longs-Champs Rennes vendredi 5 décembre 2025.

À la racine Bibliothèque Longs-Champs Rennes Vendredi 5 décembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Un seule en scène qui croise dessin en direct, vidéo, prise de parole et manipulation d’objets. Céline Ziwès prolonge le travail engagé autour de son roman graphique À la racine paru en avril 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-05T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-05T20:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 36

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36