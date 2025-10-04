À la radio comme des pros ! Médiathèque d’Escosse Escosse
À la radio comme des pros ! Médiathèque d’Escosse Escosse samedi 4 octobre 2025.
À la radio comme des pros ! Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque d’Escosse Ariège
Dès 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T15:30:00
Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T15:30:00
Viens t’initier à la pratique radiophonique et découvre les coulisses de la radio : prise de son, animation, montage…
Un atelier pour libérer ta voix et te faire entendre !
Médiathèque d’Escosse Chemin du Couloumie 09100 Escosse Escosse 09100 Ariège Occitanie 05.34.01.79.06 https://bibliopole-ccpap.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 99 13 84 24 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 63 22 05 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliopole@ccpap.fr »}]
Viens t’initier à la pratique radiophonique et découvre les coulisses de la radio : prise de son, animation, montage…
ccpap 09