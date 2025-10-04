À la radio comme des pros ! Médiathèque d’Escosse Escosse

À la radio comme des pros ! Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque d’Escosse Ariège

Dès 8 ans

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T15:30:00

Viens t’initier à la pratique radiophonique et découvre les coulisses de la radio : prise de son, animation, montage…

Un atelier pour libérer ta voix et te faire entendre !

Médiathèque d'Escosse Chemin du Couloumie 09100 Escosse Escosse 09100 Ariège Occitanie 05.34.01.79.06 https://bibliopole-ccpap.fr/

ccpap 09