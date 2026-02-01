A la (Re) découverte du Scorff Langoëlan

A la (Re) découverte du Scorff

Début : 2026-02-17

fin : 2026-10-22

2026-02-17

Eau et rivières de Bretagne propose une descente du Scorff tout au long de l’année 2026, en 13 étapes, guidée par ses riverains et riveraines et les associations et acteurs du territoire. Une occasion de (re)découvrir ce milieu de vie (histoire, faune, flore, activités) et de partager des connaissances pour mieux comprendre ses enjeux. Ces marches seront l’occasion pour notre association d’associer les marcheurs et marcheuses à la réalisation d’une cartographie vécue de la vallée qui se constituera au fil des marches.

Les événements sont gratuits, sauf mention contraire pour trois d'entre eux. Réservation obligatoire.

Etang du Dordu Langoëlan 56160 Morbihan Bretagne

