A la recherche de la loutre et du castor Vendœuvres

A la recherche de la loutre et du castor

Place Louis Crombez Vendœuvres Indre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 09:00:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Découverte des indices de présence de la Loutre d’Europe et du Castor d’Europe en milieux naturels.

La Loutre et le Castor, deux mammifères emblématiques des cours d’eau de Brenne. Très discrets, ils laissent pourtant derrières eux des traces qui signent leur présence. Venez découvrir ces précieux indices et découvrir un peu mieux la biologie de ces espèces remarquables qui recolonisent aujourd’hui les zones humides dont ils avaient disparu naguères. 10 .

Place Louis Crombez Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

Discover the signs of presence of the European Otter and European Beaver in natural environments.

