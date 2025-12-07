A LA RECHERCHE DE LA NEIGE DE NOEL – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

A LA RECHERCHE DE LA NEIGE DE NOEL Début : 2025-12-07 à 11:00. Tarif : – euros.

Noël approche… tout est prêt : le sapin, les chants de Noël, les chaussons sous le sapin,mais il manque quelque chose… la neige !Un Noël sans neige ce n’est pas possible. Les enfants partent aussitôt à sa recherche.En chemin, ils vont faire des rencontres étonnantes et découvrir que le plus important n’est peut-être pas ce qu’ils croyaient…Artistes : Alain Karpati

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42