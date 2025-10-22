À LA RECHERCHE DE LA NOTE PERDUE JEU DE PISTE Montpellier

À LA RECHERCHE DE LA NOTE PERDUE JEU DE PISTE Montpellier mercredi 22 octobre 2025.

À LA RECHERCHE DE LA NOTE PERDUE JEU DE PISTE

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 10 EUR

Sous la direction envoûtante de Nicolò Umberto Foron, vivez une aventure musicale où les ombres de votre Orchestre national deviennent complices de la magie noire et des éclats de rire.

Alerte mystère à l’Opéra Comédie !

Alors que l’équipe prépare la prochaine représentation de l’opéra Falstaff, un problème de taille surgit : les dernières mesures de l’œuvre ont disparu… Impossible de jouer le final ! La directrice a retrouvé un mystérieux coffre dans les sous-sols de l’Opéra. Il aurait appartenu à un ancien chef d’orchestre… À l’intérieur : des énigmes, des indices… et peut-être la clé du mystère !

En famille, partez pour un jeu de piste captivant à travers les splendeurs et les secrets de l’Opéra Comédie. En résolvant les défis, vous découvrirez son architecture, son histoire, et ses œuvres emblématiques, tout en aidant à sauver la représentation. Une aventure ludique, culturelle et pleine de surprises, à vivre ensemble au cœur d’un lieu magique !

pour les enfants de 5 à 13 ans Durée ±1h30

Prochaines dates

mercredi 22 octobre

18h30

vendredi 24 octobre

12h00

samedi 25 octobre

12h30

dimanche 26 octobre

10h00

mardi 28 octobre

17h00

mercredi 29 octobre

14h00

jeudi 30 octobre

17h00

vendredi 31 octobre

12h00

samedi 1 novembre

10h00

lundi 3 novembre

16h00

mardi 4 novembre

17h00

mercredi 5 novembre

16h00 .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

English :

Under the spellbinding direction of Nicolò Umberto Foron, experience a musical adventure in which the shadows of your National Orchestra become accomplices in black magic and bursts of laughter.

German :

Unter der betörenden Leitung von Nicolò Umberto Foron erleben Sie ein musikalisches Abenteuer, bei dem die Schatten Ihres Nationalorchesters zu Komplizen der schwarzen Magie und des Lachens werden.

Italiano :

Sotto l’affascinante direzione di Nicolò Umberto Foron, vivete un’avventura musicale in cui le ombre della vostra Orchestra Nazionale diventano complici di magia nera e risate a crepapelle.

Espanol :

Bajo la hechizante dirección de Nicolò Umberto Foron, viva una aventura musical en la que las sombras de su Orquesta Nacional se convierten en cómplices de magia negra y estallidos de risa.

