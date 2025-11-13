A la recherche… de la recherche Troyes

Théâtre Le Quai Troyes Aube

Tarif : 25 – 25 – 26 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-13 20:30:00

2025-11-13

Parce que sa mère ne venait pas dans sa chambre pour l’embrasser dans son lit pour l’endormir quand il était petit, Marcel Proust écrit : A la recherche du temps perdu.



Et la tienne ? Elle venait t’embrasser ?



Je vais vous faire un aveu, la mienne non plus ne venait pas mais je n’ai pas écrit 143 mille lignes ! Mais, quand j’étais petit, j’avais quand même eu à copier mille fois : Je ne dois pas soulever les jupes des filles dans la cour de récréation.



Mais je vous préviens on n’aura peut-être pas le temps de tout lire. C’est un Everest à gravir. A ma première tentative je me suis arrêté page 2 où j’ai installé mon camp de base numéro 1 Deux ans plus tard je grimpe jusqu’à la page 50. Là, j’ai dit : j’irai pas plus loin sans oxygène.



Extraits de presse

>> VIVANT MAG : C’est parti pour 75 minutes d’éclat, de splendeur et de rire… Plus que vous recommander ce spectacle, je vous le souhaite.

>> LA PROVENCE : Faire hurler de rire avec du Marcel Proust c’est inattendu pourtant Vanier y parvient avec jubilation. Irrésistible. Pur bonheur scénique.

Réservation du 01-06-2025 au 04-09-2025 réservé aux adhérents saison 2025-2026 ; A partir du 04-09-2025 tout public .

Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 12 93 59 51 contact@theatrelequai.fr

