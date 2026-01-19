À LA RECHERCHE DE L’ÉPÉE PERDUE Place Guillaume le Conquérant Falaise
Place Guillaume le Conquérant Château-Guillaume-Le-Conquérant Falaise Calvados
Début : 2026-02-16 15:30:00
fin : 2026-02-20
2026-02-16 2026-02-18 2026-02-20 2026-02-24 2026-02-26 2026-03-02 2026-03-04 2026-03-06
À LA RECHERCHE DE L’ÉPÉE PERDUE, une visite inédite dont vous êtes le héros.
Visite famille, à partir de 6 ans, au château Guillaume-le-Conquérant .
Le chevalier Perceval a besoin de vous pour retrouver son épée !
Accompagnés du guide du château, partez à la découverte des salles des donjons.
Résolvez les énigmes, récoltez les indices et créez une fabuleuse histoire dont vous deviendrez le héros !
A partir de 6 ans
Durée de 1h30 sur réservation .
Place Guillaume le Conquérant Château-Guillaume-Le-Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 61 44 chateauaccueil@falaise.fr
English : À LA RECHERCHE DE L’ÉPÉE PERDUE
IN SEARCH OF THE LOST SWORD, an original tour in which you are the hero.
Family visit, from age 6, to the Château Guillaume-le-Conquérant.
