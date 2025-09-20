A la recherche de lieux perdus dans le village perché de Malleval Place du pressoir Malleval

GRATUIT

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Philippe propose une randonnée de 2 kms sur le parcours qui débute au cœur du village médiéval de Malleval pour rejoindre des lieux perdus et oubliés.

Un circuit largement commenté vous conduira de l’Aumône à Paquet, avec des larges points de vue sur l’ancien château perché.

Rdv place du pressoir.

Place du pressoir
42520 Malleval
Loire
Auvergne-Rhône-Alpes
06 80 02 28 81
http://www.visagesdenotrepilat.com

42520 Malleval

