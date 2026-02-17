A la recherche de l’œuf d’or Jeu de Pâques

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Venez retrouver l’œuf d’or grâce à de mystérieuses créatures !

Retrouvez l’œuf d’or grâce aux animaux du bocage ! Le week-end de Pâques est le moment idéal pour s’adonner à la recherche des fameux œufs. Venez (re)découvrir l’abbaye de Noirlac grâce à ce jeu de piste interactif dans lequel de nouvelles énigmes vous permettront d’en apprendrez plus sur la nature et sur la fête de Pâques. 9 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

Find the golden egg with the help of mysterious creatures!

L’événement A la recherche de l’œuf d’or Jeu de Pâques Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-03-16 par BERRY