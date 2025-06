À la recherche de l’os disparu Rouen 30 juillet 2025 14:00

Malheur ! Le squelette de l’Aître Saint-Maclou a perdu un os et ne peut plus participer à la célèbre danse macabre… Vous voulez bien l’aider et explorez les lieux en quête de l’os disparu ? Armez de votre carnet à énigmes, parcourez le monument et soyez bien attentifs?: les sculptures et autres décors cachent peut-être des indices utiles à votre enquête…

Mercredi 30 juillet et 27 août | Départs toutes les 15mn de 14h à 16h (durée 45mn)

En famille (à partir de 8 ans) | 4€/personne

Sur réservation

Place Aître Saint-Maclou

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : À la recherche de l’os disparu

Misfortune! The skeleton at the Aître Saint-Maclou has lost a bone and can no longer take part in the famous danse macabre? Would you like to help him and explore the site in search of the missing bone? Arm yourself with your enigma notebook, wander around the monument and pay close attention: the sculptures and other decorations may conceal useful clues to your investigation?

Wednesday, July 30 and August 27 | Departures every 15mn from 2pm to 4pm (duration: 45mn)

Family (8 years and over) | 4?/person

On reservation

German :

Ein Unglück ist geschehen! Das Skelett im Aître Saint-Maclou hat einen Knochen verloren und kann nicht mehr am berühmten Totentanz teilnehmen? Hilfst du ihm und erforschst die Gegend auf der Suche nach dem verschwundenen Knochen? Bewaffne dich mit deinem Rätselheft, laufe durch das Denkmal und sei aufmerksam, denn die Skulpturen und Verzierungen könnten Hinweise enthalten, die dir bei deinen Ermittlungen helfen könnten

Mittwoch, 30. Juli und 27. August | Abfahrt alle 15 Minuten von 14 bis 16 Uhr (Dauer: 45 Minuten)

Für Familien (ab 8 Jahren) | 4 / Person

Auf Reservierung

Italiano :

Sfortuna! Lo scheletro dell’Aître Saint-Maclou ha perso un osso e non può più partecipare alla famosa danse macabre? Volete aiutarlo ed esplorare il sito alla ricerca dell’osso mancante? Armatevi del vostro taccuino degli enigmi, girate per il monumento e prestate molta attenzione: le sculture e le altre decorazioni potrebbero nascondere indizi utili alla vostra indagine?

Mercoledì 30 luglio e 27 agosto | Partenze ogni 15 minuti dalle 14.00 alle 16.00 (durata: 45 minuti)

Famiglia (a partire da 8 anni) | 4?/persona

Solo su prenotazione

Espanol :

Mala suerte El esqueleto del Aître Saint-Maclou ha perdido un hueso y ya no puede participar en la famosa danza macabra? ¿Le gustaría ayudarle y explorar el lugar en busca del hueso perdido? Equípate con tu cuaderno de enigmas, pasea por el monumento y presta mucha atención: las esculturas y otras decoraciones pueden ocultar pistas útiles para tu investigación..

Miércoles 30 de julio y 27 de agosto | Salidas cada 15 minutos de 14:00 a 16:00 (duración: 45 minutos)

Familia (a partir de 8 años) | 4?/persona

Sólo con reserva

