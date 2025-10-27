A la recherche de Titivilus Abbaye Saint-Germain Auxerre
Abbaye Saint-Germain 2bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne
Début : 2025-10-27 14:00:00
fin : 2025-10-30 15:00:00
2025-10-27
Déjouez les plans de Titivilus, petit diable facétieux qui se réveille à l’approche d’Halloween pour jouer des tours aux pauvres moines bénédictins. .
Abbaye Saint-Germain 2bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90 abbaye.saintgermain@auxerre.com
