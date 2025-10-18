A la recherche des animaux de la garenne Le village Suze-la-Rousse

A la recherche des animaux de la garenne Le village Suze-la-Rousse samedi 18 octobre 2025.

A la recherche des animaux de la garenne

Le village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : – – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

En famille, de 5 à 12 ans. Un parcours en plein air, sur le sentier ombragé du parc du château, imaginé spécialement autour du gibier de la Garenne. En l’empruntant avec ton arc, tu rencontreras de nombreux animaux… A toi de jouer !

.

Le village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

For families aged 5 to 12. An open-air trail, on the shady path in the château grounds, specially designed around the game of La Garenne. Follow the trail with your bow, and you’ll meet a host of animals… It’s up to you!

German :

Für die ganze Familie, von 5 bis 12 Jahren. Ein Parcours im Freien, auf dem schattigen Pfad im Schlosspark, der speziell um das Wild in der Garenne herum erdacht wurde. Wenn du den Weg mit deinem Bogen beschreitest, wirst du viele Tiere treffen… Jetzt bist du dran!

Italiano :

Per famiglie dai 5 ai 12 anni. Un percorso all’aria aperta, lungo il sentiero ombreggiato del castello, concepito appositamente per il gioco della Garenne. Prendete il vostro arco lungo il percorso e incontrerete tanti animali diversi… Sta a voi decidere!

Espanol :

Para familias de 5 a 12 años. Un recorrido al aire libre, a lo largo del sendero sombreado del recinto del castillo, especialmente diseñado en torno al juego de La Garenne. Con tu arco, conocerás a muchos animales diferentes… ¡Tú decides!

L’événement A la recherche des animaux de la garenne Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence