A la recherche des animaux de la garenne Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse

A la recherche des animaux de la garenne

Château de Suze-la-Rousse BP 9 Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Renseignements auprès de la billetterie du château

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-01-04

Date(s) :

2025-12-20

Un parcours en plein air, sur le sentier ombragé du parc du château, imaginé spécialement autour du gibier de la Garenne. En l’empruntant avec ton arc, tu rencontreras de nombreux animaux…A toi de jouer !

.

Château de Suze-la-Rousse BP 9 Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

An open-air trail, along the shady path in the château grounds, specially designed around the game of La Garenne. Take your bow along the trail, and you’ll meet lots of different animals… It’s up to you!

L’événement A la recherche des animaux de la garenne Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence