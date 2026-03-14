A la recherche des cailloux à fleurs Loos-en-Gohelle
A la recherche des cailloux à fleurs Loos-en-Gohelle mercredi 15 avril 2026.
A la recherche des cailloux à fleurs
Base 11/19 Rue Léon Blum Bâtiment 5 Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Sortie Spéciale enfant-parent sur les terrils dits du 11/19
Du Carbonifère à nos jours, les forces de la nature n’ont cessé de façonner la Terre déplacements des continents, formation du charbon en sous-sol que nos mineurs ont exploité durant 270 années…
À travers une balade ludique, venez parcourir les terrils, formidables vestiges de cette mémoire géologique datant de plus de 350 millions d’années ! Qui sait, peut être que vous découvrirez les traces d’une nature ancienne disparue, grâce à la recherche d’empreintes de plantes d’un autre temps. .
Base 11/19 Rue Léon Blum Bâtiment 5 Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 28 17 28 accueil@chainedesterrils.eu
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English :
Special child-parent outing to the 11/19 slag heaps
L’événement A la recherche des cailloux à fleurs Loos-en-Gohelle a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de Lens-Liévin