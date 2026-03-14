A la recherche des cailloux à fleurs

Base 11/19 Rue Léon Blum Bâtiment 5 Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Sortie Spéciale enfant-parent sur les terrils dits du 11/19

Du Carbonifère à nos jours, les forces de la nature n’ont cessé de façonner la Terre déplacements des continents, formation du charbon en sous-sol que nos mineurs ont exploité durant 270 années…

À travers une balade ludique, venez parcourir les terrils, formidables vestiges de cette mémoire géologique datant de plus de 350 millions d’années ! Qui sait, peut être que vous découvrirez les traces d’une nature ancienne disparue, grâce à la recherche d’empreintes de plantes d’un autre temps. .

Base 11/19 Rue Léon Blum Bâtiment 5 Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 28 17 28 accueil@chainedesterrils.eu

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English :

Special child-parent outing to the 11/19 slag heaps

L’événement A la recherche des cailloux à fleurs Loos-en-Gohelle a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de Lens-Liévin