À la recherche des canards perdus, cartographie 1 Cie vertical détour / Le Théâtre Laval

À la recherche des canards perdus, cartographie 1 Cie vertical détour / Le Théâtre Laval mardi 2 décembre 2025.

À la recherche des canards perdus, cartographie 1 Cie vertical détour / Le Théâtre

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 20:30:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Théâtre, humour

Marier le rire et l’intelligence avec des canards en plastique ? C’est possible !

Tout part d’une expérience scientifique en 2008, la NASA lâche 90 canards en plastique dans l’Arctique pour mesurer le réchauffement climatique. Mais les canards ne réapparaîtront jamais…

Combiner le meilleur du théâtre et de la recherche, de l’humour et de la science c’est le tour de force de ces vraies-fausses conférences menées par un facétieux éveilleur de consciences. Absurdement génial !

• Mardi 2 décembre à 20h30

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• Dès 14 ans

• 9€ / tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 6€ .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

Theater, humor

German :

Theater, Humor

Italiano :

Teatro, umorismo

Espanol :

Teatro, humor

L’événement À la recherche des canards perdus, cartographie 1 Cie vertical détour / Le Théâtre Laval a été mis à jour le 2025-08-26 par LAVAL TOURISME