À la recherche des chauve souris ! Cité des Climats et vins de Bourgogne Mâcon

La Cité des Climats et vins de Bourgogne se met aux couleurs d’Hallovigne !

Grâce à un jeu de piste spécialement conçu pour les plus jeunes, partez à la recherche des chauves-souris cachées dans la Cité !

Un billet = un livret.

Munis d’une carte, explorez la Cité, à l’intérieur comme à l’extérieur, pour retrouver des indices.

Répondez correctement aux questions et repartez avec une surprise !

N’hésitez pas à venir déguisés !

Durée environ 45 minutes

Un seul livret suffit pour une famille. .

Cité des Climats et vins de Bourgogne 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 47 21 65 lea.phelippeau@citeclimatsvins.com

