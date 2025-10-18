À la recherche des chauve souris ! Cité des Climats et vins de Bourgogne Mâcon
À la recherche des chauve souris !
Cité des Climats et vins de Bourgogne 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon Saône-et-Loire
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
2025-10-18
La Cité des Climats et vins de Bourgogne se met aux couleurs d’Hallovigne !
Grâce à un jeu de piste spécialement conçu pour les plus jeunes, partez à la recherche des chauves-souris cachées dans la Cité !
Un billet = un livret.
Munis d’une carte, explorez la Cité, à l’intérieur comme à l’extérieur, pour retrouver des indices.
Répondez correctement aux questions et repartez avec une surprise !
N’hésitez pas à venir déguisés !
Durée environ 45 minutes
Un seul livret suffit pour une famille. .
Cité des Climats et vins de Bourgogne 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 47 21 65 lea.phelippeau@citeclimatsvins.com
