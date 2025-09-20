À la recherche des détails perdus : le jeu des 7 différences Centre bourg Pélussin

À la recherche des détails perdus : le jeu des 7 différences Centre bourg Pélussin samedi 20 septembre 2025.

À la recherche des détails perdus : le jeu des 7 différences 20 et 21 septembre Centre bourg Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T23:58:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T23:58:00

Plongez dans l’histoire de Pélussin grâce à un parcours-jeu original proposé par l’association Mémoires vivantes du Pilat !

Découvrez une sélection de cartes postales anciennes de la collection Navarro, exposées sur un parcours allant du quartier Notre-Dame jusqu’à Virieu.

Le défi ? Trouver les 7 différences entre les versions légèrement modifiées de ces images. Une balade ludique et gratuite, à faire en famille, pour redécouvrir le patrimoine de Pélussin avec un regard neuf, et explorer les détails de l’architecture locale.

À vos yeux, prêts ? Cherchez !

Accès libre en vitrine ou dans l’espace public.

Centre bourg 42410 pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Plongez dans l’histoire de Pélussin grâce à un parcours-jeu original proposé par l’association Mémoires vivantes du Pilat !

memopilat