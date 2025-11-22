À la recherche des éléments perdus Salle des fêtes Lescar
À la recherche des éléments perdus
Salle des fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
– une séance à 16h et une à 18h
Quatre percussionnistes vous embarquent dans un voyage sensoriel et musical
travers cinq éléments l’eau, le feu, le métal, la terre et l’air.
Ici, tout devient musique le corps, les objets, les lumières, les ombres, les silences.
Percussions corporelles, installations sonores, théâtre d’ombre, multi-percussions,
répertoires composés et créations originales se rencontrent pour créer un monde à
part entière, entre jeu et contemplation.
Au coeur de cette odyssée, une présence singulière la machine sonore
mécaphonique. Elle dialogue avec les musiciens, grince, pulse, respire… et devient elle même personnage.
Conception Aurélien Hadyniak
Conception de l a machine Tom Goemare
Percussionnistes Chantal Aguer, Lauren Hayet, Clément Joseph-Alexandre, Emile
Pirene .
Salle des fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
