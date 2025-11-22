À la recherche des éléments perdus Salle des fêtes Lescar

À la recherche des éléments perdus Salle des fêtes Lescar samedi 22 novembre 2025.

À la recherche des éléments perdus

Salle des fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

– une séance à 16h et une à 18h

Quatre percussionnistes vous embarquent dans un voyage sensoriel et musical

travers cinq éléments l’eau, le feu, le métal, la terre et l’air.

Ici, tout devient musique le corps, les objets, les lumières, les ombres, les silences.

Percussions corporelles, installations sonores, théâtre d’ombre, multi-percussions,

répertoires composés et créations originales se rencontrent pour créer un monde à

part entière, entre jeu et contemplation.

Au coeur de cette odyssée, une présence singulière la machine sonore

mécaphonique. Elle dialogue avec les musiciens, grince, pulse, respire… et devient elle même personnage.

Conception Aurélien Hadyniak

Conception de l a machine Tom Goemare

Percussionnistes Chantal Aguer, Lauren Hayet, Clément Joseph-Alexandre, Emile

Pirene .

Salle des fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

English : À la recherche des éléments perdus

German : À la recherche des éléments perdus

Italiano :

Espanol : À la recherche des éléments perdus

L’événement À la recherche des éléments perdus Lescar a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Pau