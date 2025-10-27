A la recherche des Fées Margot Les Minutes Bleues Le Mené

Croquelien Le Mené Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-27 17:30:00

fin : 2025-10-27 19:30:00

2025-10-27

Au coucher du soleil, pénétrez dans le domaine des Fées Margot, un site légendaire à découvrir de façon ludique : infusion des fées, baignoires mystérieuses, énigmes à résoudre… Laissez-vous envoûter par l’ambiance unique de ce lieu magique !

A partir de 6 ans

Apporter chaussures fermées type tennis, un manteau, une lampe torche ou une lampe frontale et une gourde d’eau.

Réservation obligatoire

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Croquelien Le Mené 22330 Côtes-d'Armor Bretagne

