A la recherche des habitants du Refuge LPO du Grand-Blottereau ! – Parc du Grand Blottereau Nantes, 31 mai 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-31 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Sur réservation Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Du 15 mars au 20 septembre, des animations autour de la thématique des oiseaux vous sont proposées par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) au parc du Grand-Blottereau. SAMEDI 31 MAI (10H-12H)« A la recherche des habitants du Refuge LPO du Grand-Blottereau ! »A quelles espèces profitent ces installations particulières ? Venez le découvrir ! Réservation auprès de la LPO au 02 51 82 02 97Limité à 15 personnes maximum (adultes et enfants à partir de 8 ans)

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr 02 51 82 02 97