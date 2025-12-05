À la recherche des lutins farceurs Site du Viaduc de Millau Millau
À la recherche des lutins farceurs Site du Viaduc de Millau Millau samedi 20 décembre 2025.
À la recherche des lutins farceurs
Site du Viaduc de Millau Brocuejouls Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-20
fin : 2026-01-04
2025-12-20
Les lutins ont semé de petites farces sur le site du Viaduc… Saurez-vous les retrouver ?
Partez en chasse au trésor festive avec les enfants et profitez d’une pause gourmande à l’Espace Gourmand.
Site du Viaduc de Millau Brocuejouls Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 40 12 informations@aveyron-attractivite.fr
English :
The elves have planted little pranks on the Viaduct site? Can you find them?
Go on a festive treasure hunt with the kids and enjoy a gourmet break at the Espace Gourmand.
