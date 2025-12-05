À la recherche des lutins farceurs Site du Viaduc de Millau Millau

À la recherche des lutins farceurs

Site du Viaduc de Millau Brocuejouls Millau Aveyron

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-04

2025-12-20

Les lutins ont semé de petites farces sur le site du Viaduc… Saurez-vous les retrouver ?

Partez en chasse au trésor festive avec les enfants et profitez d’une pause gourmande à l’Espace Gourmand.

Site du Viaduc de Millau Brocuejouls Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 40 12 informations@aveyron-attractivite.fr

English :

The elves have planted little pranks on the Viaduct site? Can you find them?

Go on a festive treasure hunt with the kids and enjoy a gourmet break at the Espace Gourmand.

