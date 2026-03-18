À la recherche des morilles !

1 place des Noyers Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Normalement c’est la saison pour les découvrir, mais comme tous les champignons on ne sait jamais à l’avance si elles seront présentes.

Dans tout les cas cette promenade vous donnera les clés pour reconnaître les lieux de pousse des morilles. Nous chercherons aussi d’autres espèces apparaissant au printemps.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 12 avril 2026 de 14h à 17h. .

1 place des Noyers Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 01 92 22 87 ranger.nature@neuf.fr

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English :

Normally, this is the season to discover them, but like all mushrooms, you never know in advance whether they will be present.

L’événement À la recherche des morilles ! Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME