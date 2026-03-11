A la recherche des oeufs de Pâques

520 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-04

La Cité des Climats et vins de Bourgogne se met aux couleurs de Pâques !

Grâce à un jeu de piste familial, retrouvez les œufs de Pâques factices disséminés dans la Cité !

Munis d’une carte, vous parcourez la Cité (à l’intérieur et à l’extérieur) à la recherche d’indices.

Répondez correctement aux questions et repartez avec une surprise !

Durée environ 45 minutes. 6 € par livret. En continu sur les horaires d’ouverture.

Un billet = un livret.

L’activité peut être réalisée avec un seul livret par famille. .

520 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 47 71 11 david.legris@citeclimatsvins.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A la recherche des oeufs de Pâques

L’événement A la recherche des oeufs de Pâques Mâcon a été mis à jour le 2026-03-09 par Mission Tourisme Département 71