A la recherche des oeufs de Pâques Mâcon
520 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon Saône-et-Loire
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-19
2026-04-04
La Cité des Climats et vins de Bourgogne se met aux couleurs de Pâques !
Grâce à un jeu de piste familial, retrouvez les œufs de Pâques factices disséminés dans la Cité !
Munis d’une carte, vous parcourez la Cité (à l’intérieur et à l’extérieur) à la recherche d’indices.
Répondez correctement aux questions et repartez avec une surprise !
Durée environ 45 minutes. 6 € par livret. En continu sur les horaires d’ouverture.
Un billet = un livret.
L’activité peut être réalisée avec un seul livret par famille. .
+33 3 79 47 71 11 david.legris@citeclimatsvins.com
