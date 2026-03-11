A la recherche des oeufs de Pâques Mâcon

520 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-19

La Cité des Climats et vins de Bourgogne se met aux couleurs de Pâques !
Grâce à un jeu de piste familial, retrouvez les œufs de Pâques factices disséminés dans la Cité !
Munis d’une carte, vous parcourez la Cité (à l’intérieur et à l’extérieur) à la recherche d’indices.
Répondez correctement aux questions et repartez avec une surprise !
Durée environ 45 minutes. 6 € par livret. En continu sur les horaires d’ouverture.
Un billet = un livret.
L’activité peut être réalisée avec un seul livret par famille.   .

520 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 47 71 11  david.legris@citeclimatsvins.com

