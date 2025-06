A la recherche des oiseaux marins et du Gravelot à collier interrompu – Saint-Marcouf 13 juillet 2025 10:00

Manche

A la recherche des oiseaux marins et du Gravelot à collier interrompu
Saint-Marcouf, Manche

13 juillet 2025, 10:00

12:00

2025-07-13

Sortie nature à la recherche des oiseaux marins et surtout du Gravelot à collier interrompu qui niche sur le haut de la plage. Réservation obligatoire.

Saint-Marcouf 50310 Manche Normandie +33 7 83 47 41 80 laurentlegrand50@laposte.net

English : A la recherche des oiseaux marins et du Gravelot à collier interrompu

Nature outing in search of seabirds, especially the Interrupted Ring-necked Plover, which nests at the top of the beach. Booking essential.

German :

Naturkundlicher Ausflug auf der Suche nach Seevögeln und vor allem nach dem Seeregenpfeifer, der am oberen Ende des Strandes nistet. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Uscita naturalistica alla ricerca di uccelli marini e in particolare del Piviere dal collo interrotto, che nidifica in cima alla spiaggia. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Salida natural en busca de aves marinas y, en especial, del chorlitejo cuellilargo, que anida en la parte alta de la playa. Imprescindible reservar.

