À la recherche des papillons de l’Etang du roi Averdon

À la recherche des papillons de l’Etang du roi Averdon samedi 19 juillet 2025.

À la recherche des papillons de l’Etang du roi

Averdon Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-07-19 12:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Observez les papillons de l’Etang du roi et apprenez à les dessiner. A destination des débutants et confirmés

Le site naturel de l’Etang du roi, propriété du département de Loir-et-Cher, offre une très grande diversité de paysage et naturellement, de papillons. Apprendre à les déterminer, c’est savoir les observer finement. le dessin vous y aidera ! .

Averdon 41330 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 51 53 13 environnement@departement41.fr

English :

Observe the butterflies of the Etang du Roi and learn how to draw them. For beginners and advanced

German :

Beobachten Sie die Schmetterlinge im Etang du Roi und lernen Sie, sie zu zeichnen. Für Anfänger und Fortgeschrittene

Italiano :

Osservate le farfalle dell’Etang du Roi e imparate a disegnarle. Per principianti ed esperti

Espanol :

Observe las mariposas del Etang du Roi y aprenda a dibujarlas. Para principiantes y expertos

L’événement À la recherche des papillons de l’Etang du roi Averdon a été mis à jour le 2025-06-28 par Conseil Départemental 41